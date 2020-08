De-make de Cup Head

Je m'installe Inscrit: 24/11/2013 19:52 Post(s): 312 Karma: 347





Voici Cuphead: Game & Watch Edition, un hommage à l'un de nos jeux vidéo favoris. En amoureux des Game & Watch, nous voulions mélanger ces deux univers ensemble et faire de notre mieux pour obtenir un chouette résultat. On espère que vous passerez un bon moment sur ce fan game et nous avons hâte de lire vos retours !



Bon jeu à vous !



CREDITS:



Simon Delavenne: Code & Game Design



At0mium: Graphics & Game Design



Heelio: A magic man who helped us to give you the leaderboard!







