Des vaches sautent dans l'eau + 5 trombes marines

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67115 Karma: 29247

Des vaches sautent dans l'eau dans une ferme au Zimbabwe





Zimbabwean Farm Cows Love a Good Swim || ViralHog



5 trombes marines dans le golf du Mexique





Five Waterspouts in the Gulf of Mexico || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:01:32