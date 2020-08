Arbre à chèvres

Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster





Rare 'Goat Tree' Captured in Morocco || ViralHog



gazeleau: Comment sait-on qu'elles sont mûres et prêtes à être cueillies ?

-Flo-: @gazeleau Quand tu commences à déceler des traces de légionnaire autour de l'arbre.

