Le Mont Saint-Michel

Serial Locker Inscrit: 22/01/2007 23:42 Post(s): 18602 Karma: 5127

@Adr1enb



J'ai investi dans la Hero8 il y a quelques mois (pour le trail, Canoé, autres délires)



Résultat, plus de stab, plus de smartphone, au revoir l'ancienne gopro et Nikkon, juste la gopro nue sans rien et c'est le bonheur sur tout les points (photos, vidéos, captures d'images,...) niveau réalisation visuelle...



J'avoue que le drone m'asticote de plus en plus, mais j'attends encore car ils ont pas fini d'améliorer la bête !

Contribution le : Aujourd'hui 17:50:18