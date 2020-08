Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67134 Karma: 29273

Une jolie tornade à Alexander, Manitoba, Canada





Tornado Touches Down in Alexander, Manitoba || ViralHog



Un groupe de personnes voit un grizzly de près à Katmai, Alaska





Incredible Close Up Footage Of A Grizzly Bear || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:31:34