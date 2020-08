Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Bayern

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42292 Karma: 17886

Dimanche soir à Paris, la police a évacué un bar, qui diffusait le match PSG-Bayern Munich, pour non-respect des obligations sanitaires de distanciation physique.





Riot police storm Paris bar during Champions League final over lack of social distancing | Covid-19

Contribution le : Aujourd'hui 16:48:07