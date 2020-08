Options du sujet Imprimer le sujet

Staffie Une reconstitution de la bataille de Carrhes 2 #1

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1060 Karma: 1178 En 53 avant JC, les cohortes de Marcus Licinius Crassus forment un mur de bouclier face à la cavalerie des parthes.





Contribution le : Aujourd'hui 17:55:50

Scruffy Re: Une reconstitution de la bataille de Carrhes 0 #2

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8656 Karma: 21315

Ils s'attendaient peut être à ce que les flics se lassent?



Je salut néanmoins leur courage et leur sens du sacrifice La stratégie???Ils s'attendaient peut être à ce que les flics se lassent?Je salut néanmoins leur courage et leur sens du sacrifice

Contribution le : Aujourd'hui 19:07:33