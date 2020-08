Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Une cascade de Tom Cruise vue d'une autre caméra #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7155 Karma: 5867





Je suppose que c'est un Mission Impossible, mais je ne sais pas lequel. Tom Cruise saute d'un avion, juste après le caméraman-cascadeur qui a la caméra attachée sur la tête. Je suis impressionné par la capacité de caméraman à rester centré sur son objectif.

mawt1 Re: Une cascade de Tom Cruise vue d'une autre caméra #2

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 5893 Karma: 1352 Vraiment super, le cameraman qui arrive à rester cadrer, Tom qui fait sa propre cascade comme la plupart du temps, les 2 qui rejoignent collés face à face, le tout sous une pression à savoir que une seule prise peut être faite!! (enfin peut être c'est possible d'en faire d'autre mais c'est un casse tête logistique)

carpet_bombing Re: Une cascade de Tom Cruise vue d'une autre caméra #4

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 3990 Karma: 2494



Donc si Tom veut la refaire, ils la referont Pour sa cascade avec l'A400M elle était réussie first try, mais Tom C n'aimait pas le résultat, du coup ils l'ont retournée ^^ !Donc si Tom veut la refaire, ils la referont

