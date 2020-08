Le cinéma en mode vidéo verticale

Je masterise ! Inscrit: 19/02/2014 16:35 Post(s): 2026 Karma: 900







Shot on iPhone by Damien Chazelle — Vertical Cinema



Au delà de l'apect téléphone et publicitaire, je trouve certains plans intéressants, mais à chaque fois je me dis que même en vidéo horizontale c'est possible, moyennant un remplissage des côtés. Je devrais peut être le revoir sur mon téléphone pour me faire une meilleure idée de ce que ça donne sans bandes noires



Dédicace à ceux qui haïssent les vidéos verticales



via Dans une publicité pour l'iPhone, le réalisateur Damien Chazelle a relevé le défi de revisiter plusieurs genres de cinéma à la sauce vidéo verticale de téléphone portable.Shot on iPhone by Damien Chazelle — Vertical CinemaAu delà de l'apect téléphone et publicitaire, je trouve certains plans intéressants, mais à chaque fois je me dis que même en vidéo horizontale c'est possible, moyennant un remplissage des côtés. Je devrais peut être le revoir sur mon téléphone pour me faire une meilleure idée de ce que ça donne sans bandes noiresDédicace à ceux qui haïssent les vidéos verticales

Contribution le : Aujourd'hui 07:39:52