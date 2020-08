LockPickingLawyer répond à un défi

Je masterise ! Inscrit: 21/11/2014 13:42 Post(s): 3587 Karma: 14763



[1147] Locksmith Says My Videos Are BS... Loses $75 (Maybe)



Pour ceux qui suivent pas trop l'anglais, je vous la fais courte : un gars a perdu une clé du U pour bloquer son vélo, et a appelé un serrurier. Il a demandé au gars s'il pouvait ouvrir le cadenas sans le détruire car il lui restait une clé quelque part. Le serrurier a fait un caca nerveux en disant que c'était impossible. Le gars lui a dit que le LockPickingLawyer savait ouvrir ces cadenas, du coup le serrurier lui a dit : moi je vous découpe le truc. Si le gars arrive à ouvrir le cadenas en moins de temps qu'il m'a pris de couper le machin, je vous rembourse...

Contribution le : Aujourd'hui 10:07:03