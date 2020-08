Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau La battle est lancée 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2253 Karma: 1785







Gims c’est un ouf regardez comment il imite Nabilla #NabillaDance Maître Gim's se moque de la danse de Nabilla. On en parle du combo chaussettes-nupieds ?Gims c’est un ouf regardez comment il imite Nabilla#NabillaDance https://t.co/2coa2ZQct5

Contribution le : Aujourd'hui 14:55:28