Agression du maire de Chalifert + Agression d'une gamelle de croquettes

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42296 Karma: 17898 Laurent Simon, maire de Chalifert, en Seine-et-Marne, est frappé par un homme suite à un conflit de voisinage lié à un stationnement gênant.



Gamelle de croquettes est agressée par un petit chiot suite à une grosse appétence.



Contribution le : Aujourd'hui 16:14:27