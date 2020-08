Options du sujet Imprimer le sujet

Scruffy Gad Elmaleh chante Nougaro et sort un album chez Blue Note 😑 1 #1

Slip de Bain



France Bleu Occitanie - VIDÉO - Ce soir sur la péniche #Nougaro à #Toulouse : @gadelmaleh annonce la sortie d’un album « Dansez sur moi » le 20/11 chez Blue Note où il chante #ClaudeNougaro. 1er titre « #Armstrong » le 4/09. @francebleu @fbleu_musique #gadelmaleh France Bleu Occitanie -VIDÉO - Ce soir sur la péniche #Nougaro à #Toulouse : @gadelmaleh annonce la sortie d’un album « Dansez sur moi » le 20/11 chez Blue Note où il chante #ClaudeNougaro. 1er titre « #Armstrong » le 4/09. @francebleu @fbleu_musique #gadelmaleh

Skwatek Re: Gad Elmaleh chante Nougaro et sort un album chez Blue Note 😑 0 #5

@petrou : Quand Dieudonné chante du Nougaro, il insiiiiiiiiste mal sur les fins de phrase, tellement que ça en devient gênant. Je trouve ça hyper moche. Donc Dieudo, oui, il peut chanter bien, mais quand il se lance sur du Nougaro, il tombe à coté.

-Flo- Re: Gad Elmaleh chante Nougaro et sort un album chez Blue Note 😑 0 #9

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11442 Karma: 3992 Il chante pas du Nougaro, il chante ses propres chansons originales, toutes écrites par lui-même.

S'il s'avère que certains trouvent que ça ressemble vaguement à du Nougaro, ce n'est qu'une pure coïncidence.

Zertyy Re: Gad Elmaleh chante Nougaro et sort un album chez Blue Note 😑 0 #10

Skwatek



C'est dans ces moments là que j'aurais bien envie d'enfreindre le règlement et d'interdire ce genre de bouse audiovisuelle, mais je ne peux mon cher Skwatek ! C'est dans ces moments là que j'aurais bien envie d'enfreindre le règlement et d'interdire ce genre de bouse audiovisuelle, mais je ne peux mon cher Skwatek !

