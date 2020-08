Options du sujet Imprimer le sujet

La Russie déclassifie les images de "Tsar Bomba", la plus grosse bombe thermonucléaire jamais test

Contribution le : Aujourd'hui 18:14:28

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12038 Karma: 4233 Ça me fait penser au B36 américain, censé pouvoir larguer une bombe A, mais qui ne pouvait pas sortir à temps du rayon d'action de celle-ci…

Contribution le : Aujourd'hui 18:35:15

Saucisson666 Re: La Russie déclassifie les images de "Tsar Bomba" 0 #6

Voilà le rayon de destruction si elle tombait pile sur Notre Dame de Paris

Contribution le : Aujourd'hui 19:08:07