Kilroy1 20 crises cardiaques évitées

Inscrit: 09/10/2011

20 Heart Stopping & Scary Road Moments Caught On Camera

Contribution le : Aujourd'hui 18:53:23

Variel Re: 20 crises cardiaques évitées

Inscrit: 08/01/2009
Un éloge aux ramollis du bulbe qui n'ont plus de réflexes… Au moins pour partie.

Contribution le : Aujourd'hui 19:02:57