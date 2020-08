Se préparer à l'effondrement

Options du sujet Imprimer le sujet

_Servietsky_





David est un survivaliste, il a acheté un corps de ferme et travaille chaque jour pour accéder à l'autonomie en nourriture, en énergie et en argent.



Il a même un puits dans la cuisine !

espalemit



J'ai lu "il a acheté un corps de femme" Citation :J'ai lu "il a acheté un corps de femme"

Jinroh

espalemit pareil ca doit nous travailler...tu veux qu on se voit?

Ah merde on a retrouvé @Croc63 !!



Ah merde on a retrouvé @Croc63 !! pareilca doit nous travailler...tu veux qu on se voit?Ah merde on a retrouvé @!!

espalemit

@Jinroh Euh, je passe mon tour j'ai aquaponey désolé.

