Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Un dispositif qui permet de voler 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3782 Karma: 5709 Et ca a l air hyper cool!! Ils ont couplé un jet pack avec une combi de wing suit.



Latest Flight Testing!

Contribution le : Aujourd'hui 21:28:00