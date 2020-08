Je suis accro Inscrit: 24/01/2008 11:07 Post(s): 858 Karma: 800





Mother dog jumps into floodwater to save her puppy in China



https://www.facebook.com/watch/?v=295805244852992&extid=BIjxyT6kR1Ydh6VX Mother dog jumps into floodwater to save her puppy in China

Contribution le : Aujourd'hui 16:21:15