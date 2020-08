Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Animation minimaliste d un combat. 1 #1

A Dog Fight Animation (i mean dirty fight, maybe)

Contribution le : Aujourd'hui 20:19:59

nobrain Re: Animation minimaliste d un combat. 1 #2

Contribution le : Aujourd'hui 20:37:18

espalemit Re: Animation minimaliste d un combat. 0 #3

@nobrain a écrit:

ca passe beaucoup mieux en lecture x2

C'est clair, même au niveau des bruitages et de la musique c'est mieux. Citation :C'est clair, même au niveau des bruitages et de la musique c'est mieux.

Contribution le : Aujourd'hui 21:06:34