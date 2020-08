Découpe de fruits tropicaux en stop motion (vidéo satisfaisante)

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7173 Karma: 5905



Hidden Patterns Inside Tropical Fruit



Kevin Parry découpe des fruits et passe ensuite les images en stop motion. Le travail réalisé est impressionnant (regardez le Making Of à partir 0:39). Et même le son est trop bien.



Il a fait une vidéo similaire avant celle-là avec des fruits et légumes plus communs pour nous :





Hidden Patterns Inside Fruits and Vegetables

Contribution le : Aujourd'hui 22:54:17