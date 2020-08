Options du sujet Imprimer le sujet

carpet_bombing Fillette vs cerf volant 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 4002 Karma: 2499 A Taïwan, une fillette de 3 ans est happée par un cerf volant













La fillette s'en sortir indemne, avec juste 2/3 griffures au visage.

Contribution le : Aujourd'hui 19:29:37