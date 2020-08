Vidéos Liveleaks bannies de Koreus ?

Je suis accro Inscrit: 13/01/2015 15:56 Post(s): 767 Karma: 865

Bonjour !



Je constate depuis un certain temps que, souhaitant proposer des articles ayant comme objet une vidéo du site Liveleaks, je reçois un message d'erreur au moment de l'intégration de la vidéo : "Désolé, le site de vidéos n'est pas encore pris en compte !"



Or par le passé j'eus déjà inséré des vidéos liveleaks sans problème.



Constatant qu'effectivement je ne vois plus de vidéos liveleaks dans les proposition d'articles depuis des semaines, mais de plus en plus de tiktok, je me pose une question :



Choix politique de Koreus de bannir les vidéos liveleaks ou problème technique de mon côté m'en empêchant?



(Mes excuses si la question a déjà été vite répondue ailleurs, je n'ai pas trouvé le topic)



Bons baisers

Aujourd'hui 14:25:56