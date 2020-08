Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Chat décapsuleur 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42320 Karma: 17924 Un chat décapsule une bouteille de bière.



Contribution le : Aujourd'hui 15:52:07

Variel Re: Chat décapsuleur 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12050 Karma: 4234 Si le mien fait ça, il se la descend derrière. Pas fou !

Contribution le : Aujourd'hui 17:11:22