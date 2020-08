Options du sujet Imprimer le sujet

Je sais pas dans quoi il est pris...



Chipmunk Helped with its Stuck Head || ViralHog

Aujourd'hui 18:42:24

Kendaar Re: Délivrer un tamia

c'est une balle de ping-pong percée

Aujourd'hui 19:11:33

LeFreund Re: Délivrer un tamia

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3241 Karma: 7985



J'ai mal lu et j'ai cru que c'était un Ténia Je m'attendais à une opération ou un truc gore et je ne comprenais pas trop pourquoi tu poste ça @Kilroy1

