_Servietsky_ Aurélien Giraud rentre une figure encore jamais faite en skate 2 #1

_Servietsky_



C'est surement un "Bidule late machin", j'ai pas trop compris mais c'est joli





Un petit bonus parce que c'est beau :





Contribution le : Aujourd'hui 20:27:30