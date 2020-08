Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Des médecins retirent un serpent de la bouche d'une femme - Levashi (Russie) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3242 Karma: 7985





Via Twitter En Russie, des médecins retirent un serpent de 1m20 de la bouche d'une femme :

Contribution le : Aujourd'hui 20:40:21

Scruffy Re: Des médecins retirent un serpent de la bouche d'une femme - Levashi (Russie) 0 #6

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8681 Karma: 21419



PS: la trad du tweet

Citation : Des médecins en Russie retirant un serpent de 4 pieds de la gorge d'une femme après qu'il ait glissé dans sa bouche pendant qu'elle dormait dans l'arrière-cour de sa maison



Madame a le sommeil gourmand. Oh le pauvre ! Comme il a dû avoir peur tout seul dans le noirPS: la trad du tweetCitation :Madame a le sommeil gourmand.

Contribution le : Aujourd'hui 21:21:57