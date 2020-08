Options du sujet Imprimer le sujet

jeankikine petite rencontre avec un requin baleine 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 06/12/2013 01:20 Post(s): 62 video perso



pour ce qui me connaisse un peu j'ai pu quitter les bahamas mi juillet ya eu un vol avant un ouragan ... ( voir mes autres videos perso)

.

alors petit souvenir de thailande cette fois :





meet a whale shark .

Contribution le : Aujourd'hui 22:53:09