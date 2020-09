Options du sujet Imprimer le sujet

mahad Une console WII transformée en GameBoy 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 09/12/2005 12:38 Post(s): 2097 Karma: 1430

Contribution le : Aujourd'hui 10:26:04

DoubleZ Re: Une console WII transformée en GameBoy 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3739 Karma: 793 J'étais déja surpris de voir comment quelqu'un avait réussi a créer une Wii portable mais de voir la même chose sur une console de taille à peine supérieur à la game boy color... je suis sur le cul !

Contribution le : Aujourd'hui 11:34:59