Koreus 10000 litres de Coca + Mentos

10000 litres de Coca + Mentos

10 000 ЛИТРОВ КОКА-КОЛЫ И МЕНТОСА





10 000 ЛИТРОВ КОКА-КОЛЫ И МЕНТОСА 2

Contribution le : Aujourd'hui 10:36:39

LeFreund Re: 10000 litres de Coca + Mentos

Mouais, rien d'exceptionnel, je fais pareil après avoir mangé mexicain épissé

Contribution le : Aujourd'hui 10:50:15

Variel Re: 10000 litres de Coca + Mentos

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12057 Karma: 4237

@LeFreund a écrit:

Mouais, rien d’exceptionnel, je fais pareil après avoir mangé mexicain épissé



Perso je préfère quand c'est épicé — du moins pour manger.

Contribution le : Aujourd'hui 11:13:07