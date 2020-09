Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund La police parvient à stopper une voiture à contresens sur l'autoroute - Saint-Gall (Suisse) 1 #1

Source 20min Dans la nuit de lundi à mardi, un automobiliste a roulé à contresens sur l'autoroute dans le canton de Saint-Gall en Suisse. Heureusement la police est parvenue à l'arrêter avant qu'il y ai un accident (comme c'est malheureusement souvent le cas) :

