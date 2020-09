Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Femme vs Toile d'araignée

Une femme fonce dans une toile d'araignée devant sa maison.

Walking into Spider's Web





Walking into Spider's Web

Ventraka

elle en a laissé ça chaussure

mahad

@Ventraka a écrit:

elle en a laissé ça chaussure

@Ventraka a écrit:

elle en a laissé ça chaussure



Elle a même déglingué une brique du chemin

Bouroski

Je suis accro Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 1395 Karma: 1003

@LeCromwell a écrit:

Elle est partie pleurer

Elle est surement partie chercher l'aspirateur, un réflexe féminin sans doute. Citation :Elle est surement partie chercher l'aspirateur, un réflexe féminin sans doute.

Milot

Faut faire vachement gaffe avec les araignées ça te pète une canne comme rien.

