Skwatek

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42323 Karma: 17934 Un phoque dans une partie circulaire hors de son bassin.





Circulating Seal

gazeleau Re: Un phoque dans une partie circulaire

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2265 Karma: 1791



Là c'est comme si on l'avait mis sous ritaline, surtout quand je vois la minuscule taille du reste du bassin Les animaux qui tournent en rond dans leurs enclos/bassins, c'est signe de dépression.Là c'est comme si on l'avait mis sous ritaline, surtout quand je vois la minuscule taille du reste du bassin

