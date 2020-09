Options du sujet Imprimer le sujet

Le cimentier Lagarge est soupçonné de deverser ses eaux usées dans la Seine





Lafarge soupçonné de déverser du béton dans la Seine à Paris



https://www.lafarge.fr/developpement-durable Et je suis sur qu ils se posent comme defenseur de l environnement.Lafarge soupçonné de déverser du béton dans la Seine à Paris



Je masterise ! Inscrit: 20/07/2013 15:31 Post(s): 2658 Karma: 2194 Ils n'ont aucun soucis à se faire: Lafarge est comme Vinci, parfaitement protégé par nos chers élus!



Par contre, on n'oublie pas de piller le smicard avec une taxe carbone parce que bien sûr, c'est lui qui pollue!

