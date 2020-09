Options du sujet Imprimer le sujet

DrDude Raoult fait un tour de cartes 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 08/05/2008 21:13 Post(s): 3400 Karma: 1540







Ca devient gênant... Pour critiquer une méta-analyse contredisant ses "travaux", Raoult fait du David BlaineCa devient gênant...

Contribution le : Aujourd'hui 01:39:22

CrazyCow Re: Raoult fait un tour de cartes 0 #2

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14348 Karma: 17672 En principe c'est à son audience qu'on montre la carte, pas à son assistante

Contribution le : Aujourd'hui 02:02:34