Un chiot coincé dans un trou + Des singes sautent dans une flaque d'eau

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42325 Karma: 17936

Un chiot est coincé sur le dos dans un trou.





Rescuing a Husky Pup from Playtime Predicament || ViralHog





Des singes sautent dans une grande flaque d'eau depuis une branche.





★ LiveLeak || Monkeys jump off tree into big puddle

Contribution le : Aujourd'hui 08:39:09