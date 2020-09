Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67213 Karma: 29376

Une femme a laissé ses clefs dans la voiture fermée . Elle utilise des lacets pour l'ouvrir





Girl Uses Shoelace to Loop Around Car's Lock After Locking Herself Out - 1136191

Contribution le : Aujourd'hui 08:58:49