Inscrit: 26/11/2005 17:41





https://www.facebook.com/148848425292161/videos/354218869106303 Une impressionnante avalanche dans le massif du Mont Blanc, en Haute-Savoie.

Contribution le : Aujourd'hui 16:56:01