corent2 Pourquoi BFMTV n'impose pas le masque

La journaliste Roselyne Dubois explique pourquoi les journalistes ne mettent pas de masque sanitaire.

Elle nous fait une démonstration. Lorsqu'elle porte le masque, on ne comprend plus rien.

Elle nous fait une démonstration. Lorsqu'elle porte le masque, on ne comprend plus rien.





Pourquoi ne portez-vous pas de masque sur les plateaux TV ? BFMTV répond à vos questions

Contribution le : Hier 23:18:23

Variel Re: Pourquoi BFMTV n'impose pas le masque

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12072 Karma: 4246

Il doit couvrir nez, bouche et menton, pas les obturer… Le port du masque ne dispense pas d'articuler quand on parle.Il doit couvrir nez, bouche et menton, pas les obturer…

Contribution le : Hier 23:27:22

Ubbos Re: Pourquoi BFMTV n'impose pas le masque

Oui, ceux qu'ont raté le module "Diction et élocution", c'est ballot.

C'est d'ailleurs pour ça qu'ils racontent n'importe quoi, c'est parce qu'en fait, on ne les comprends pas.



C'est d'ailleurs pour ça qu'ils racontent n'importe quoi, c'est parce qu'en fait, on ne les comprends pas.

Contribution le : Aujourd'hui 00:04:20