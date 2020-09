L'ascension de David Blaine

Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67239 Karma: 29404 David Blaine monte dans les airs accroché à 52 ballons remplis d'hélium.

Il a coupé la corde arrivé à 7,3 km (24000 pieds)





David Blaine Ascension

Je m'installe Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 252 Karma: 153 Dire que certains platiste font des fusée qui les tuent, des balon à l'hélium est plus facile pour voir la courbure de la terre.

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8695 Karma: 21450



La vidéo est déjà passée :



Un résumé pour ceux qui n'ont pas envie de se taper les 2h58

La vidéo est déjà passée :

