Un câble se décroche pendant du parachute ascensionnel

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67247 Karma: 29408 Un câble se décroche pendant du parachute ascensionnel à Lazarevskoïe en Russie





Cable Snaps on Couples Parasailing Excursion || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:30:48