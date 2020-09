Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un coiffeur très minutieux 4 #1

Il vérifie sous tous les angles et à toutes les distances si la coupe est bien faite.



Il vérifie sous tous les angles et à toutes les distances si la coupe est bien faite.

Contribution le : Aujourd'hui 09:38:51

lvishd Re: Un coiffeur très minutieux 1 #2

Le pauvre, il cherche un angle d'où c'est moins moche...

Contribution le : Aujourd'hui 09:45:00

gazeleau Re: Un coiffeur très minutieux 1 #3

Le souci du détail, de prés, de loin, de biais, de très loin, de biais et de très loin, de ...

Contribution le : Aujourd'hui 09:45:52

FMJ65 Re: Un coiffeur très minutieux 0 #4

La coupe boîte de conserve. Je connaissais pas !

Contribution le : Aujourd'hui 11:09:47