Une femme va passer un entretien d'embauche

Avaruus:



Alors qu'une femme prend le bus pour aller passer un entretien d'embauche, elle laisse son siège à un vieux monsieur, sans imaginer les conséquences de cette simple action.



Désolé pour les non parlants anglais, il n'y a pas de sous-titres français.

Wiliwilliam:

Merci pour toute cette frustration je sais pas quoi en faire

CrazyCow:



J'ai rarement vu des pubs ironiques japonaises sur des clichés de marketing ! J'ai rarement vu des pubs ironiques japonaises sur des clichés de marketing !

