cochon sauve qui peu

zoneh
Je suis accro
Inscrit: 26/05/2014 10:14
Post(s): 739
Karma: 2267

Cerdito se tira del camión para no ir al matadero

Contribution le : Aujourd'hui 11:14:59

Surzurois Re: cochon sauve qui peu

Surzurois
Je masterise !
Inscrit: 16/09/2010 09:58
Post(s): 3723
Karma: 3074
Ouch sale chute qu'il s'est bouffé par contre

Contribution le : Aujourd'hui 11:46:24

zoneh Re: cochon sauve qui peu

zoneh
Je suis accro
Inscrit: 26/05/2014 10:14
Post(s): 739
Karma: 2267
@Surzurois pour sûr, Spider-cochon se serait mieux débrouillé!

Contribution le : Aujourd'hui 11:50:36

bixouille Re: cochon sauve qui peu

bixouille
Je viens d'arriver
Inscrit: 17/09/2004 09:31
Post(s): 87
La patte arrière gauche a pris un coup

Contribution le : Aujourd'hui 12:28:30