Options du sujet Imprimer le sujet

zoneh Trump arrose 0 #1

Je suis accro Inscrit: 26/05/2014 10:14 Post(s): 739 Karma: 2267

Trump THROWS Water at Tulsa Rally - [FUNNY]

Contribution le : Aujourd'hui 11:19:22

Adr1enb Re: Trump arrose 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 7905 Karma: 1441 Wait... il a vraiment jeté son eau ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:09:40

lvishd Re: Trump arrose 0 #3

Je poste trop Inscrit: 28/11/2010 19:49 Post(s): 12424 Karma: 5073 Personnellement j'aurais incorporé dans le tas un autre type d'arrosage, si vous voyez ce que je veux dire... hum

Contribution le : Aujourd'hui 12:11:18

zoneh Re: Trump arrose 0 #4

Je suis accro Inscrit: 26/05/2014 10:14 Post(s): 739 Karma: 2267 lvishd comme par exemple un agriculteur qui arrose son maïs?!? comme par exemple un agriculteur qui arrose son maïs?!?

Contribution le : Aujourd'hui 12:16:04