Options du sujet Imprimer le sujet

ablator pourquoi les colis Amazon arrivent ouverts... 2 #1

Je suis accro Inscrit: 06/12/2005 13:44 Post(s): 1404 Karma: 2399



Yas - Pris en flag des livreurs #Amazon qui ouvrent les colis des gens... Voilà pourquoi certains reçoivent jms leurs colis alors que c’est noté «livré»

Note le livreurs seraient en G.a.V... Yas- Pris en flag des livreurs #Amazon qui ouvrent les colis des gens... Voilà pourquoi certains reçoivent jms leurs colis alors que c’est noté «livré»Note le livreurs seraient en G.a.V...

Contribution le : Aujourd'hui 09:02:36

Wiliwilliam Re: pourquoi les colis Amazon arrivent ouverts... 1 #4

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30630 Karma: 9045 Jamais compris pourquoi les gens essaient de se défendre quand ils sont autant spotted...

Contribution le : Aujourd'hui 09:36:30

gazeleau Re: pourquoi les colis Amazon arrivent ouverts... 0 #7

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2288 Karma: 1805 @Wiliwilliam Quand ils sont nés, la honte n'existait pas encore. ça n'a pas été incorporé dans le package.

Contribution le : Aujourd'hui 09:50:59