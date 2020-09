Test balistique sur un bouclier lourd

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7248 Karma: 6069



Pour le moment du tir, allez directement à Test bouclier balistique lourd de type SWATSpecial Options teste la résistance d'un bouclier lourd class NIJ III (AK47 et calibre 12).Il vide quand même 1 chargeur entier de kalach (30 tirs) puis 7 tirs de calibre 12. Je me doutais que c'était résistant, mais c'est quand même impressionnant.Pour le moment du tir, allez directement à 5:26 (aucun ralenti et il a ajouté une musique naze par dessus). Bon par contre, le caméraman filme un peu comme un pied.^^

