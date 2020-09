Options du sujet Imprimer le sujet

kikekoi Restauration d'un bateau de pécheur norvégien 2 #1

Je suis accro Inscrit: 24/01/2008 11:07 Post(s): 859 Karma: 804 En 2008, le navire de pêche Fremad II (1888) a été répertorié par la Direction du patrimoine culturel norvégienne. En 2016, le navire a été mis sur cale et ce vendredi 4 septembre 2020 il a enfin été remis à l’eau !!!





Contribution le : Aujourd'hui 14:46:43

Ustost Re: Restauration d'un bateau de pécheur norvégien 0 #3

Je m'installe Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 350 Karma: 530 @Hadd0ck tu n'es pas content, car c'est ton ancien bateau. C'est vrai que si tu changes tout, bah ce n'est pas du tout le même.

Contribution le : Aujourd'hui 16:05:28