Options du sujet Imprimer le sujet

365wanda Où se trouvait votre ville il y a 240 millions d'années? 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 04/01/2006 18:09 Post(s): 6494 Karma: 3565



https://dinosaurpictures.org/ancient-earth#240 Un ingénieur informaticien a créé une carte interactive donnant l'emplacement de nombreuses villes de 750 millions d'années (avant l'apparition de la vie animale) à nos jours, se basant sur le travail du géologue-Paléogéographe Christopher Scotese. La carte montre les différents continents qui ont existé (certaines villes n'apparaissent que lorsque la terre émerge) et donne le nombre de fossiles retrouvés autour de cette ville.

Contribution le : Aujourd'hui 19:42:01