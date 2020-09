Une pelleteuse tombe dans l'eau

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9809 Karma: 2937



Là par contre l'opérateur n'a pas eu le réflexe de se barrer de la cabine. J'espère qu'il eu de meilleurs réflexes sous l'eau.



On dirait qu'il y a un truc qui tire la barge vers la droite et qui la déstabilise ???



La tronche des 2 qui sont devant : tétanisés, ils n'y croient pas !



Pas plus d'info dans les commentaires YT.

(à part une débile qui écrit "I need boyfriend " ....) Pouff 200k€ à la baille !Là par contre l'opérateur n'a pas eu le réflexe de se barrer de la cabine. J'espère qu'il eu de meilleurs réflexes sous l'eau.On dirait qu'il y a un truc qui tire la barge vers la droite et qui la déstabilise ???La tronche des 2 qui sont devant : tétanisés, ils n'y croient pas !Pas plus d'info dans les commentaires YT.(à part une débile qui écrit "I need boyfriend" ....)

Contribution le : Aujourd'hui 07:53:20