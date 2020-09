Incendie dans une maison

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42374 Karma: 18006 Un incendie se déclare dans une maison à cause d'une bougie tandis qu'un vieil homme de 88 ans, qui souffre de démence, est assis dans un fauteuil.





Candle Sparks a Serious House Fire || ViralHog

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7312 Karma: 3056 Une de mes plus grandes peur...

Je m'installe Inscrit: 19/09/2015 16:53 Post(s): 401 Karma: 133 Non mais...



Si j'ai bien compris, c'est parce qu'il y a une bougie sous le rideau... ?



Ca ne leurs vient pas à l'esprit que ça pourrait démarrer un feu, non...

